Te ora, par la Compagnie O’clap, Site de la Porte aux Boules, Gravelines

Te ora, par la Compagnie O’clap Dimanche 26 avril, 15h30 Site de la Porte aux Boules Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Un évènement inattendu oblige le peuple Te Ora à prendre le large. En prenant la mer, ces attachants personnages vont explorer le monde et s’apprêtent à vivre un voyage intérieur… Spectacle interactif durant lequel le public est plongé dans un univers féerique mêlant cirque, danse, musique, chant et magie.

Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

Découvrez l’histoire du peuple Te Ora et embarquez pour une épopée rebondissante ! Spectacle interactif musique

Ville de Gravelines