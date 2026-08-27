Tea-Time Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Informations pratiques

Boult-aux-Bois

Tea-Time

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22

fin : 2027-04-22

Date(s) :

2027-04-22

L’heure de la pause est arrivée dans l’atelier ! C’est le début d’une insolite chorégraphie de l’absurde au service du thé. Un moment de douce folie où le geste simple devient compliqué voire inutile. Le duo clownesque dévoile petit à petit son univers de manipulations d’objets entre jonglerie et magie à travers des scènes de complicité et de dualité. Durée 40min Dès 6 ans

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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

It’s break time in the workshop! This marks the beginning of an unusual, absurd choreography centered on the theme. A moment of gentle madness where simple gestures become complicated—or even pointless. The clown duo gradually unveils its world of object manipulation—somewhere between juggling and magic—through scenes of complicity and duality. Running time: 40 min. Ages 6 and up

L’événement Tea-Time Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme