Tea-Time Maison de la Nature Boult-aux-Bois
jeudi 22 avril 2027 · Maison de la Nature · Boult-aux-Bois
Informations pratiques
Boult-aux-Bois
Tea-Time
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22
fin : 2027-04-22
Date(s) :
2027-04-22
L’heure de la pause est arrivée dans l’atelier ! C’est le début d’une insolite chorégraphie de l’absurde au service du thé. Un moment de douce folie où le geste simple devient compliqué voire inutile. Le duo clownesque dévoile petit à petit son univers de manipulations d’objets entre jonglerie et magie à travers des scènes de complicité et de dualité. Durée 40min Dès 6 ans
.
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr
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English :
It’s break time in the workshop! This marks the beginning of an unusual, absurd choreography centered on the theme. A moment of gentle madness where simple gestures become complicated—or even pointless. The clown duo gradually unveils its world of object manipulation—somewhere between juggling and magic—through scenes of complicity and duality. Running time: 40 min. Ages 6 and up
L’événement Tea-Time Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme
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