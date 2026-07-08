Tea Time in english La Tanière du poulpe – Erdeven

samedi 11 juillet 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Tea Time in english

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:30:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Poulpe propose, à tous ceux qui souhaitent pratiquer ou apprendre l’anglais, de se retrouver le samedi 11 Juillet à partir de 15h30.

Cette semaine nous envisageons d’écouter et de tenter de comprendre des chansons anglo-saxonnes. Venez avec vos titres préférés pour les faire découvrir!

Si vous voulez parfaire votre anglais littéraire, la librairie a un rayon de livres en anglais. .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Tea Time in english Erdeven a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon