Tea Time in english La Tanière du poulpe – Erdeven
samedi 11 juillet 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Tea Time in english
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le Poulpe propose, à tous ceux qui souhaitent pratiquer ou apprendre l’anglais, de se retrouver le samedi 11 Juillet à partir de 15h30.
Cette semaine nous envisageons d’écouter et de tenter de comprendre des chansons anglo-saxonnes. Venez avec vos titres préférés pour les faire découvrir!
Si vous voulez parfaire votre anglais littéraire, la librairie a un rayon de livres en anglais. .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Tea Time in english Erdeven a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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