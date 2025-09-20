Tea Time, Theme Time Back to School ! Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

samedi 17 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Tea Time, Theme Time Back to School !

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Clair nous présente les particularités des écoles anglaises (public vs. private schools, boarding schools, uniform, universities…) puis pourquoi pas quelques famous fictional schools , Hogwarts… et les autres !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Tea Time, Theme Time Back to School !

L’événement Tea Time, Theme Time Back to School ! Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche