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AGENDA · Rémalard en Perche

Tea Time, Theme Time Back to School ! Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

samedi 17 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Bellou sur Huisne
Adresse
2 Rue de l'Huisne
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Tea Time, Theme Time Back to School !

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Clair nous présente les particularités des écoles anglaises (public vs. private schools, boarding schools, uniform, universities…) puis pourquoi pas quelques famous fictional schools , Hogwarts… et les autres !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Tea Time, Theme Time Back to School !

L’événement Tea Time, Theme Time Back to School ! Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche

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