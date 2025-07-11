Team Goldman Déols

Team Goldman

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 39 – 39 – 55 EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Si Jean-Jacques Goldman a quitté la scène, sa musique est toujours aussi actuelle… et positive !

Après un premier Zénith d’Auvergne en décembre 2024 couronné d’un énorme succès devant plus de 4 500 personnes, La TEAM Goldman revient avec un nouveau show exclusivement composé des tubes de Jean-Jacques GOLDMAN en versions 100% live avec plus de 50 choristes sur scène.

Une idée, un projet, une rencontre, une amitié, et le groupe est né La TEAM Goldman est une équipe de 9 musiciens, choristes et techniciens de la région clermontoise qui s’éclatent sur scène et qui vous offrent un moment de vie… électrisant !

Des mélodies inoubliables qui nous transporteront. Ensemble !! Normal, quand la musique est bonne et qu’elle ne triche pas ! 39 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

Jean-Jacques Goldman may have left the stage, but his music is as up-to-the-minute and positive as ever!

