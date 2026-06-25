Tec-Tec Magic Mirrors Istres

Informations pratiques

Istres

Tec-Tec

Mercredi 7 octobre 2026 de 15h à 15h50. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-07 15:50:00

Date(s) :

2026-10-07

Concert participatif avec un répertoire musical vibrant et haut en couleur, mêlant afrobeat, techno et maloya.

Tec-Tec et ses musiciens nous emmènent dans leur univers inédit aux métissages audacieux. La scène devient un véritable terrain de jeu grâce à des machines sonores à percussions, conçues par la Compagnie Titanos. Ce spectacle invite à une expérience collective, joyeuse et festive. Durée 50 min, dès 5 ans. .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An interactive concert featuring a vibrant, colorful musical repertoire that blends Afrobeat, techno, and maloya.

L’événement Tec-Tec Istres a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Istres