Tec-Tec Magic Mirrors Istres
mercredi 7 octobre 2026 · Magic Mirrors · Istres
Informations pratiques
Istres
Tec-Tec
Mercredi 7 octobre 2026 de 15h à 15h50. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 15:50:00
Date(s) :
2026-10-07
Concert participatif avec un répertoire musical vibrant et haut en couleur, mêlant afrobeat, techno et maloya.
Tec-Tec et ses musiciens nous emmènent dans leur univers inédit aux métissages audacieux. La scène devient un véritable terrain de jeu grâce à des machines sonores à percussions, conçues par la Compagnie Titanos. Ce spectacle invite à une expérience collective, joyeuse et festive. Durée 50 min, dès 5 ans. .
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
An interactive concert featuring a vibrant, colorful musical repertoire that blends Afrobeat, techno, and maloya.
L’événement Tec-Tec Istres a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Istres
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