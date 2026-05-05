TECH AND BIO rendez-vous régional, Parc des expositions – Avignon (84), Avignon

TECH AND BIO rendez-vous régional 13 – 15 octobre Parc des expositions – Avignon (84) Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T09:00:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00

Les « Rendez-vous Tech&Bio » sont de retour !

Cette année un événement à ne pas manquer dans le sud-est de la France à l’automne :

Rendez-vous Cultures méditerranéennes – Octobre 2026

Plus d’infos à venir prochainement, restez connectés !

Parc des expositions – Avignon (84) Parc des expositions, Avignon Avignon 84140 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rendez-vous cultures méditerranéennes du 13 au 15 octobre au Parc exposition d’Avignon