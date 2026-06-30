Technique d’orpaillage à Lavoûte-Chilhac Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac

mardi 25 août 2026 · Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier · Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

Technique d’orpaillage à Lavoûte-Chilhac

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:15:00

Date(s) :

2026-08-25

Initiation ludique en rivière, les pieds dans l’eau, vous chercherez des minéraux semi-precieux, cachés dans les alluvions, à la bâtée, comme des chercheurs d’or.

Dès 8 ans. 15 personnes maximum. Prévoir des chaussures d’eau. Matériel fournis.

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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

A fun introductory river activity—with your feet in the water—where you’ll search for semi-precious minerals hidden in the riverbed sediment, just like gold prospectors.

Ages 8 and up. Maximum 15 people. Please bring water shoes. Equipment provided.

L’événement Technique d’orpaillage à Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier