Tours

Tedxtours Salon

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

(P)réparer l’avenir

Le 27 octobre prochain, TEDxTours investit Le Bateau Ivre pour sa 3e édition de son format TEDxSalon, un rendez-vous intimiste et interactif dédié au partage d’idées.

Après un premier salon consacré à l’apprentissage, cette nouvelle soirée explorera le thème (P)réparer l’avenir .

À travers ce jeu de mots, TEDxTours propose d’ouvrir une réflexion à double lecture

comment préparer le monde de demain, mais aussi comment réparer ce qui peut encore l’être, individuellement et collectivement.

Entre interventions inspirantes et échanges avec le public, cette soirée invite à questionner nos modèles, nos récits et nos capacités d’action face aux défis contemporains.

Fidèle à l’ADN TEDx, l’événement mettra en lumière des idées qui méritent d’être partagées, portées par des intervenants aux parc .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

(P)r%E9paring for the Future

L’événement Tedxtours Salon Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37