TEEN PLAY, La Chartreuse, Villeneuve Les Avignon, Villeneuve-lès-Avignon
mardi 7 juillet 2026 · La Chartreuse, Villeneuve Les Avignon · Villeneuve-lès-Avignon
Informations pratiques
TEEN PLAY 7 – 13 juillet La Chartreuse, Villeneuve Les Avignon Gard
Réservations sur le site de la Chartreuse – place professionnelle à 6 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T16:00:00+02:00
Création Mars 2026 au Théâtre Massalia à Marseille
Spectacle dès 10 ans – durée 1h
- Auteur : Marco Caramés-Blanco
- Mise en scène : Nathalie Bensard
- Interprètes : Henri Ardisson, Madeleine Delaunay, Nils Ruf Carrio, Lîla Sanchez – ERACM Ensemble 32
- Création lumière : Justine Ciclet
- Régie générale : Emma Query
- Vidéo : Hugo Saugier
Inspiré des teen movies, TEEN PLAY met en scène les mécanismes du harcèlement au cours des quatre saisons de l’année scolaire. Chaque période de la vie au collège se déroule dans un lieu précis et emblématique de la vie entre élèves : la cantine, les toilettes, les vestiaires, la cour de récréation. Des lieux où le règlement du collège s’additionne avec celui, implicite, des élèves. Des lois cruelles et sans pitié où les plus forts sèment la terreur et où les plus faibles tentent de survivre.
Les dialogues sont rapides et énergiques, les scènes sont drôles et émouvantes, la solidarité et la cruauté s’alternent.
Criant de pertinence. On est séduit par ce spectacle enlevé et rythmé à la langue riche et imagée. Zebuline
Les représentations à Avignon sont une co-réalisation Chartreuse et Totem, Art, Enfance & Jeunesse.
Production initiale : ERACM École Régionale d’Acteur·rices de Cannes-Marseille.
Production déléguée : Compagnie La Rousse en coproduction avec le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort.
La Compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et par le Conseil Régional d’Ile-de-France. La compagnie La Rousse est en résidence artistique triennale en milieu scolaire à Bagneux en partenariat avec le théâtre Victor Hugo et associée au théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort. Nathalie Bensard co-dirige le théâtre le Hublot à Colombes avec le collectif Spécimens.
La Chartreuse, Villeneuve Les Avignon 58 Rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-chartreuse.mapado.com/event/739218-teen-play-marcos-carames-blanco-nathalie-bensard »}]
Cie LA ROUSSE – Nathalie BENSARD jeune public théâtre
Olivier Quéro
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