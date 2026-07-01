TOTEM, Cloître de la Collégiale – Villeneuve lez Avignon, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

TOTEM 7 – 21 juillet Cloître de la Collégiale – Villeneuve lez Avignon Gard

13.5 € : PLEIN / 10.5 € : RÉDUIT / 9.5 € : SUPER RÉDUIT / 9.5 € : TARIF CARTE OFF / 8.5 € : TARIF ENFANT (-12 ANS)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T19:00:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00

Une colonne de corps se déstructure dans une lente bascule, entre portés et a pesanteur, pour former une ronde aérienne. Une danseuse au sol porte du bout d’un doigt sa partenaire qui elle-même en soutient une sur sa tête. Les contacts légers entre les danseuses forment des constructions mouvantes qui défient les lois de l’équilibre habituelles. Parfois un tranquille déséquilibre rompt le contact entre les corps. Se dessinent alors des trajectoires fluides et amples ou entrelacées. Puis l’inertie se perd et le contact à nouveau s’opère pour construire une nouvelle improbable architecture.

« Totem » place les corps entre eux dans l’obligation d’une relation d’écoute et de collaboration toute en délicatesse.

Cloître de la Collégiale – Villeneuve lez Avignon villeneuve lez avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://villeneuvelezavignon.vosbillets.fr/billetterie/representation/32071/totem »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.festivalvilleneuveenscene.com/programmation/totem/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 32 75 15 95 »}]

Cie Retouramont – Fabrice Guillot danse verticale trio

Claire Dem