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Cycle projections films Alain Cavalier, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon

jeudi 20 mai 2027 · La Chartreuse · Villeneuve-lès-Avignon

Cycle projections films Alain Cavalier, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Début
jeudi 20 mai 2027
Fin
jeudi 16 septembre 2027
Lieu
La Chartreuse
Adresse
58 rue de la république, 30400
Ville
30404 Villeneuve-lès-Avignon
Département
Gard

Cycle projections films Alain Cavalier 20 mai et 16 septembre 2027 La Chartreuse Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T22:00:00+02:00
Fin : 2027-09-16T20:00:00+02:00 – 2027-09-16T22:00:00+02:00

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.
Autour de l’exposition exceptionnelle La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier, la Chartreuse propose un cycle de projections consacré à Alain Cavalier. Films emblématiques, œuvres rares et pépites méconnues viendront éclairer le parcours singulier de ce cinéaste majeur, dont le regard sensible traverse depuis toujours cinéma et photographie.

La Chartreuse 58 rue de la république, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30404 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0490152424 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chartreuse.org »}]
Autour de l’exposition exceptionnelle La Chartreuse dans l’œil d’Alain Cavalier, la Chartreuse propose un cycle de projections consacré à Alain Cavalier. Films emblématiques, œuvres rares et pépites…

©Alex Nollet – La chartreuse

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