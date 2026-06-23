Teen Spirit / Nuit Teenage Rock SUPERSONIC Paris
Teen Spirit / Nuit Teenage Rock SUPERSONIC Paris dimanche 9 août 2026.
Teen Spirit is back !
Hymne d’une génération, une époque faite de compiles dans ton walkman, du punk à roulettes de Green day au rock charmeur de Garbage, retour dans nos cahiers de lycée! On te passera les meilleurs sons teenage rock de 23h à 6h du matin!
DJ SET Teenage Rock de Sheitan et Vynil Coyote
Tribute Live à 1h00 de Banga
Si tu aimes…
Nirvana / Linkin Park / Green Day / Deftones / Kyo / Marilyn Manson / Red Hot Chili Peppers / Blink 182 / Nine Inch Nails / Weezer / Arctic Monkeys / Offspring / Limp Bizkit / Rage Against The Machine / Foo Fighters / Blur / Avril Lavigne / Korn / Sum 41 / My Chemical Romance
Pour t’ambiancer dès maintenant https://open.spotify.com/playlist/3Z66aF8T6uYQ8ogin9u5zD
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Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
WELCOME TO SUPERSONIC
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le samedi 08 août 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-09T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-08T23:00:00+02:00_2026-08-08T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4spgIsal4 https://fb.me/e/4spgIsal4
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