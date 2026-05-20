Lapalisse

Téléthon 2026

Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-04

Dans le cadre de la mobilisation nationale, de nombreuses animations vous sont proposées par le Comité des Fêtes et autres associations.

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Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 41 77

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English :

As part of the national mobilisation, the Comité des Fêtes and other associations are organising a wide range of events.

L’événement Téléthon 2026 Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse