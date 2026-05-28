UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aurec-sur-Loire

Téléthon Aurec-sur-Loire

samedi 21 novembre 2026 · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Maison des associations
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Aurec-sur-Loire

Téléthon

Maison des associations Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 09:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :
2026-11-21

L’association Téléth’Aurec prend en charge l’organisation du téléthon avec l’aide de nombreuses associations.
  .

Maison des associations Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Téléth’Aurec association organizes the telethon with the help of numerous associations.

L’événement Téléthon Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène

À voir aussi à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)