Téléthon Aurec-sur-Loire
samedi 21 novembre 2026 · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Téléthon
Maison des associations Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 09:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21
L’association Téléth’Aurec prend en charge l’organisation du téléthon avec l’aide de nombreuses associations.
.
Maison des associations Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Téléth’Aurec association organizes the telethon with the help of numerous associations.
L’événement Téléthon Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)
- Club de lecture Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air À bicyclette ! Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air En fanfare Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire poulet rôti et animation musicale par Sandy Berger Place des hêtres Aurec-sur-Loire 31 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec C’est idiot mais ça colle à la peau Aurec-sur-Loire 31 juillet 2026