Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Téléthon

Maison des associations Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 09:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21

L’association Téléth’Aurec prend en charge l’organisation du téléthon avec l’aide de nombreuses associations.

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Maison des associations Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59

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English :

The Téléth’Aurec association organizes the telethon with the help of numerous associations.

L’événement Téléthon Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène