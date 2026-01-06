Téléthon: marche et repas salle des fêtes Raucoules
Téléthon: marche et repas salle des fêtes Raucoules samedi 5 décembre 2026.
Raucoules
Téléthon: marche et repas
salle des fêtes le bourg Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
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salle des fêtes le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
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L’événement Téléthon: marche et repas Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme
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