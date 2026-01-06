Téléthon: marche et repas salle des fêtes Raucoules

Raucoules

Téléthon: marche et repas

salle des fêtes le bourg Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Rejoignez-nous pour une animation conviviale et solidaire organisée par le club des jeunes au profit du Téléthon

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salle des fêtes le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

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L’événement Téléthon: marche et repas Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme