TELETHON Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds Bourganeuf

TELETHON Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds
14 Place de l’Hôtel de Ville Bourganeuf Creuse
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Randonnée pédestre avec l’association Lou Chami au profit du Téléthon.
Participation 2€ minimum.
Nos amis les chiens ne sont pas admis. .
14 Place de l’Hôtel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 62 58
