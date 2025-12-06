Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TELETHON Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds Bourganeuf

TELETHON Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds Bourganeuf samedi 6 décembre 2025.

TELETHON Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds

14 Place de l’Hôtel de Ville Bourganeuf Creuse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Randonnée pédestre avec l’association Lou Chami au profit du Téléthon.
Participation 2€ minimum.
Nos amis les chiens ne sont pas admis.   .

14 Place de l’Hôtel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 62 58 

English : TELETHON Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds

German : TELETHON Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds

Italiano :

Espanol : TELETHON Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds

L’événement TELETHON Randonnée pédestre avec Lou Chami Bourganiauds Bourganeuf a été mis à jour le 2025-01-10 par OT Creuse Sud Ouest