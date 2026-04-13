Tell me an… historia, por favor !, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing
Tell me an… historia, por favor !, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing mercredi 29 avril 2026.
Tell me an… historia, por favor ! Mercredi 29 avril, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 10 ans et leurs parents.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:15:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:15:00+02:00
Pour la dernière séance de l’année, partons à l’aventure dans la jungle !
Come on, little adventurers!
¡ Vamos a explorar la selva !*
*Allez! les petits aventuriers !
On part explorer la jungle !
Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Des histoires en anglais et en espagnol pour inviter, les petits comme les grands, à se promener dans la jungle.
Droits réservés
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