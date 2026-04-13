Tell me an… historia, por favor !, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Tell me an… historia, por favor ! Mercredi 29 avril, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 10 ans et leurs parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:15:00+02:00

Pour la dernière séance de l’année, partons à l’aventure dans la jungle !

Come on, little adventurers!

¡ Vamos a explorar la selva !*

*Allez! les petits aventuriers !

On part explorer la jungle !

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Des histoires en anglais et en espagnol pour inviter, les petits comme les grands, à se promener dans la jungle.

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