Tellement cliché !, Maison du patrimoine – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Tellement cliché ! 19 et 20 septembre Maison du patrimoine – Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Tellement cliché ! » propose de sortir des sentiers battus. À partir d’archives et de cartes postales anciennes, des photographes contemporains réinterprètent, détournent ou réinventent ces vues iconiques. Leurs œuvres dialoguent également avec les photographies des habitants, produites lors d’ateliers ou mini-stages menés par les artistes. Entre mémoire et création, cette exposition invite à redécouvrir Quimper, non comme un décor figé, mais comme un territoire vivant, vu par celles et ceux qui l’habitent, le traversent ou le rêvent.

Et si vous vous preniez en photo ? La Maison du patrimoine installe ce week-end un photobooth. Une bonne occasion pour repartir avec un souvenir photo en solo ou en famille.

Maison du patrimoine – Quimper 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne 0298955248 https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

L’exposition « Tellement cliché ! » propose de sortir des sentiers battus.

©Ville de Quimper