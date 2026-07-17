Témoignage : les secrets d’un chef, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Témoignage : les secrets d’un chef Samedi 19 septembre, 15h00 Salle Ginette Forgues Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Voyagez sur la route des trois cassoulets et découvrez l’histoire de ce plat emblématique de la région grâce au récit du chef castanéen Thierry Merville.

Fort de son parcours et de son expérience d’ancien chef étoilé, il partagera avec vous les secrets d’un cassoulet parfaitement maîtrisé. Une rencontre savoureuse entre histoire, savoir-faire et gastronomie.

#RencontreduMusée

Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Cette salle municipale a été nommée d’après la résistante Ginette Forgues.

Voyagez sur la route des trois cassoulets et découvrez l’histoire de ce plat emblématique de la région grâce au récit d’un chef Castanéen : Thierry Merville ! Inspirez-vous de sa carrière et de son à…

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