Témoin à charge, Le Luxy, Ivry-sur-Seine
dimanche 27 septembre 2026 · Le Luxy · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
Témoin à charge Dimanche 27 septembre, 18h00 Le Luxy Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T18:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:56:00+02:00
Fin : 2026-09-27T18:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:56:00+02:00
Lancement de saison #2
Suivi d’un échange avec Marc Cerisuelo, auteur de « Billy Wilder, un Européen à Hollywood » (Capricci, 2026)
En partenariat avec la médiathèque du Centre-ville, qui rend hommage à Agatha Christie à l’ocasion des 50 ans de sa disparition pour son ouverture de saison.
Le 24 septembre à 19h, rdv àmla médiathèque pour une rencontre avec Marie-Hélène Baylac, historienne et autrice d’une biographie de la reine du crime
Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=H4JJQ »}]
Rencontre – Sir Wilfrid Robarts, un brillant et expérimenté avocat spécialiste aux assises, sort d’un séjour prolongé à l’hôpital à la suite d’un infractus et d’un coma. Afin de prévenir de toute r… Luxy Témoin à charge
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