Tempête pour Marionnette Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

« Be not afeard; the isle is full of noises,

Sounds and sweet airs, that give delight, and hurt not. »

The Tempest, William Shakespeare.

« N’aie pas peur : cette île est pleine de bruits

De sons et de doux airs qui charment sans blesser. »

La Tempête, William Shakespeare

Une terrible tempête s’abat sur le navire de Stéphano qui se retrouve naufragé sur une île aussi splendide qu’étrange. Ira-t-il à la rencontre des monstres rigolos qui l’habitent ? Et comment fera-t-il pour rentrer chez lui, avec son bateau tout cassé ?

Un spectacle en français et en anglais !

A terrible storm leaves Stephano shipwrecked on a strange and magical island. Will he find the silly monsters that live on it ? And how will he get home now that is boat is broken ? In this story inspired by William Shakespeare’s The Tempest, children listen, play and participate; they create an imaginary world, keep the story moving and help a new friend who is very far from home.

Dans ce conte librement inspiré de La Tempête de Shakespeare, les enfants écoutent, jouent et participent pour créer un monde imaginaire, faire avancer l’histoire, et aider un petit personnage perdu. Come and find out !

Le dimanche 27 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 26 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 20 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 13 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 06 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 05 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T11:00:00+02:00_2026-09-05T12:00:00+02:00;2026-09-06T11:00:00+02:00_2026-09-06T12:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T12:00:00+02:00;2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/tempete-pour-marionnette/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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