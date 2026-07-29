Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Tempêtes et Passions Il Convito

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Fondé en 2015 sur des bases chambristes autour du clavecin, du pianoforte ou de l’orgue de Maude Gratton, l’ensemble et orchestre il Convito explore les répertoires baroque, classique et romantique sur instruments historiques.

Le génie révolutionnaire des fils de Johann Sebastian Bach marquera profondément Haydn, Mozart puis Beethoven. Traduisant en musique les fluctuations de l’âme agitée par le flux et le reflux des passions, ils s’imposent comme les maîtres du clair-obscur. Il Convito propose d’explorer cette filiation portée par la sensibilité nouvelle et audacieuse des fils Bach ; les tempêtes beethovéniennes ne sont pas loin.

Direction Maude Gratton

Œuvres de CPE Bach, Haydn, Mozart, Beethoven…

Tout Public. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : Tempêtes et Passions Il Convito

L’événement Tempêtes et Passions Il Convito Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre