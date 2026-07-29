Temple de l’Eglise Protestante Réformée Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Temple de l’Eglise Protestante Réformée
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
D’inspiration grecque, le Temple de Saumur est d’une architecture simple et épurée. Le portique antérieur est composé de quatre colonnes doriques cannelées. Sous le portique, à gauche, on voit encore la Tables de la Loi, seuls vestiges du premier temple.
Ce temple, construit hors-les-murs au 19e siècle, et récemment restauré, remplace celui bâti intra-muros au 16e siècle par Philippe Duplessis-Mornay, principal artisan de l’Édit de Nantes et fondateur de l’Académie protestante de Saumur.
Visites guidées du temple.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Inspired by Greek architecture, the Temple de Saumur is simple and uncluttered. The front portico is composed of four fluted Doric columns. Under the portico, on the left, you can still see the Tables of the Law, the only remains of the first temple.
L’événement Temple de l’Eglise Protestante Réformée Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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