AGENDA · Sens
Temple protestant, Temple protestant de Sens, Sens
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Sens · Sens
Informations pratiques
Temple protestant Samedi 19 septembre, 10h00 Temple protestant de Sens Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez visiter librement le temple protestant.
Temple protestant de Sens 22 Rue Pasteur, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Venez visiter librement le temple protestant le samedi de 10h à 17h.
© Ville de Sens
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