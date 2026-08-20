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Temple protestant, Temple protestant de Sens, Sens

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Sens · Sens

Temple protestant, Temple protestant de Sens, Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple protestant de Sens
Adresse
22 Rue Pasteur, 89100 Sens
Ville
89100 Sens
Département
Yonne

Temple protestant Samedi 19 septembre, 10h00 Temple protestant de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez visiter librement le temple protestant.

Temple protestant de Sens 22 Rue Pasteur, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Venez visiter librement le temple protestant le samedi de 10h à 17h.

© Ville de Sens

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