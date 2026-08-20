Temple protestant, Temple protestant de Sens, Sens

Informations pratiques

Temple protestant Samedi 19 septembre, 10h00 Temple protestant de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez visiter librement le temple protestant.

Temple protestant de Sens 22 Rue Pasteur, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Venez visiter librement le temple protestant le samedi de 10h à 17h.

© Ville de Sens