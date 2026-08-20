Temples, L’Aéronef, Lille
jeudi 15 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Temples Jeudi 15 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord
25 Euros / 19 Euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00
Le quatuor britannique Temples s’aventurent en territoire électronique tout en restant fidèle à leur ADN psychédélique. Des mélodies euphoriques et mélancoliques inspirées de la musique dance de la fin des 90’s se mêlent aux riffs et boucles teintés de psychédélisme. Un bonheur n’arrivant jamais seul, on vous annonce que danser le jeudi, c’est permis. Suivez le guide !
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Teintes rock et pop électro !
Jimmy Fontaine
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