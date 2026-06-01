Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT La Véranda Mirecourt samedi 20 juin 2026.

Mirecourt

Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT

La Véranda 8 Rue Clémenceau Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT.

La Véranda.

Inscription obligatoire par mail avant le 15 juin.

Gratuité pour les adhérents France Lyme

5€ par foyer pour les non-adhérentsTout public

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La Véranda 8 Rue Clémenceau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 75 57 67 99 lorraine@francelyme.sfr

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English :

Meeting time for Lyme sufferers and other MVTs.

La Véranda.

Registration required by e-mail before June 15.

Free for France Lyme members

5? per household for non-members

L’événement Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MIRECOURT