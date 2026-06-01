Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT La Véranda Mirecourt
Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT La Véranda Mirecourt samedi 20 juin 2026.
Mirecourt
Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT
La Véranda 8 Rue Clémenceau Mirecourt Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT.
La Véranda.
Inscription obligatoire par mail avant le 15 juin.
Gratuité pour les adhérents France Lyme
5€ par foyer pour les non-adhérentsTout public
.
La Véranda 8 Rue Clémenceau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 75 57 67 99 lorraine@francelyme.sfr
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English :
Meeting time for Lyme sufferers and other MVTs.
La Véranda.
Registration required by e-mail before June 15.
Free for France Lyme members
5? per household for non-members
L’événement Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MIRECOURT
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