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Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT La Véranda Mirecourt

Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT La Véranda Mirecourt

Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT La Véranda Mirecourt samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Véranda

Adresse : 8 Rue Clémenceau

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Mirecourt

Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT

La Véranda 8 Rue Clémenceau Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT.
La Véranda.
Inscription obligatoire par mail avant le 15 juin.
Gratuité pour les adhérents France Lyme
5€ par foyer pour les non-adhérentsTout public
  .

La Véranda 8 Rue Clémenceau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 75 57 67 99  lorraine@francelyme.sfr

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English :

Meeting time for Lyme sufferers and other MVTs.
La Véranda.
Registration required by e-mail before June 15.
Free for France Lyme members
5? per household for non-members

L’événement Temps de Rencontre entre malades de Lyme et autres MVT Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MIRECOURT

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