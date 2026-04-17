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Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations Campus de projets de Parthenay Parthenay

Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations Campus de projets de Parthenay Parthenay

Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations Campus de projets de Parthenay Parthenay vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Campus de projets de Parthenay

Adresse : 42 Avenue Pierre Mendès France

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations

Campus de projets de Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 12:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Atelier de sensibilisation sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations ; temps d’échanges et d’informations.

Atelier proposé par les jeunes en service civique à Unis cité en partenariat avec l’Arpentèle. Ils seront présents entre 12h et 16h pour t’informer et échanger avec toi.

Sans inscription   .

Campus de projets de Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 83 37 16  equipedesgenresetcinema@gmail.com

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English : Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations

L’événement Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine

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