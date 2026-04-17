Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations Campus de projets de Parthenay Parthenay
Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations Campus de projets de Parthenay Parthenay vendredi 17 avril 2026.
Parthenay
Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations
Campus de projets de Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 12:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Atelier de sensibilisation sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations ; temps d’échanges et d’informations.
Atelier proposé par les jeunes en service civique à Unis cité en partenariat avec l’Arpentèle. Ils seront présents entre 12h et 16h pour t’informer et échanger avec toi.
Sans inscription .
Campus de projets de Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 83 37 16 equipedesgenresetcinema@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations
L’événement Temps d’échanges sur l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Bébé bouquine Médiathèque de Parthenay Parthenay 18 avril 2026
- Portes ouvertes au local des constructeurs de chars Rue du Président Salvador Allende Parthenay 18 avril 2026
- Visite les portraits officiels Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay 18 avril 2026
- Tournoi Badminton BCC Salle Léo-Lagrange Parthenay 19 avril 2026
- Stage de danse contemporaine En mouvements L’Archipel Parthenay 19 avril 2026