Temps fort FLUID 2 Nuit des matrimoines | Journées du Patrimoine Musée des Beaux-arts Caen
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-arts · Caen
Informations pratiques
Caen
Temps fort FLUID 2 Nuit des matrimoines | Journées du Patrimoine
Musée des Beaux-arts Le Château Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19
Célébrer la diversité… et danser ! La programmation réunit des artistes femmes et de genres minorisés, dont les œuvres et les pratiques restent encore trop souvent invisibilisées par les institutions artistiques.
Célébrer la diversité… et danser ! La programmation réunit des artistes femmes et de genres minorisés, dont les œuvres et les pratiques restent encore trop souvent invisibilisées par les institutions artistiques. Exposition, effeuillage burlesque, concerts, DJ sets et performances investissent le musée et le Parc de sculptures du château. Hybride, inclusive et engagée, FLUID mêle arts, musiques et fête bienveillante pour une nuit résolument contemporaine.
**19h Effeuillage burlesque Muse à nu de Jill Delatour**
Sur réservation (+ de 16 ans) mba.caen.fr
**20h Concert Agathe Plaisance**
Dans l’Atrium du musée, en dialogue avec l’exposition Tous les vivants sont des êtres désirants de Lise Duclaux
**De 21h à 1h Concert, DJ sets et performances ThelmA, Ela Rebel, Creature+Guests**
Parc des Sculptures du château
_Proposé par le Musée des Beaux-Arts de Caen. Réalisation et programmation de Lilie’s Creatures, en partenariat avec Le Mancel_ Jauge limitée. Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026. .
Musée des Beaux-arts Le Château Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Temps fort FLUID 2 Nuit des matrimoines | Journées du Patrimoine
Celebrating diversity… and dancing! The programme brings together female artists and artists from under-represented gender groups, whose works and practices are still all too often overlooked by arts organisations.
L’événement Temps fort FLUID 2 Nuit des matrimoines | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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