Temps fort Halloween, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Temps fort Halloween Dimanche 25 octobre, 15h00 La Ferme d’en Haut Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T15:00:00+01:00 – 2026-10-25T18:30:00+01:00

Fin : 2026-10-25T15:00:00+01:00 – 2026-10-25T18:30:00+01:00

Venez déguisés pour fêter Halloween dans une Ferme d’en Haut transformée pour l’occasion !

Pour vous accueillir, le collectif Balivernes de poulpe vous proposera des lectures fantastiques dans La caravane de l’Olympe y’a et le collectif Antithèse vous proposera de découvrir le zygophone, un dispositif floral musical, une jardinerie électronique pour musiciens en herbe.

Ambiance frissonnante pour les plus téméraires avec la présence de La Caravane de l’étrange de la compagnie La Belle histoire dans la cour. A fréquenter que si vous n’avez pas peur d’avoir peur !

Entre sort de 10 minutes, à partir de 10 ans.

Puis dans une ambiance familiale, découvrez la kermesse de la mort ! animée par une équipe de choc pour vous accueillir sur mesure pour vous défier !

Un atelier coloriage de masques pour les plus jeunes par l’association Cantabilé, des box photos décalés pour une immersion ludique, une poupée de cire et une statue de l’horreur seront présentes et autres surprises.

Notre exposition Nature numérique &+ sera également ouverte !

Entrée gratuite, sans réservation, attente possible / jauge limitée à l’instant T

Tout public.

La Ferme d’en Haut, le parc archéologique Asnapio et les services municipaux s’associent pour vous faire frissonner !

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

Dimanche 25 octobre 2026 de 15h à 18h30 à la Ferme d’en Haut

Compagnie La Belle histoire