Informations pratiques

Colmar

Temps fort marionnettes Big Box et son petit orchestre

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-10-08 11:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Le festival Temps Fort Marionnettes de l’association Lézard revient dans les quartiers Ouest de la ville !

Le festival Temps Fort Marionnettes de l’association Lézard revient dans les quartiers Ouest de la ville !

Au programme: des spectacles tous publics autour de la marionnette et de l’objet animé. Un temps familial, ouvert aux petits et aux grands, le tout dans un esprit de convivialité et de fête !

Billetterie uniquement sur lezard.org ou sur place avant les représentations.

Pour tout renseignement et pour assister aux représentations scolaires, merci d’écrire à contact@lezard.org .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

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English :

The Temps Fort Marionnettes festival, organized by the L%E9zard association, is returning to the city’s western neighborhoods!

L’événement Temps fort marionnettes Big Box et son petit orchestre Colmar a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Colmar