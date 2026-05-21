Informations pratiques

Colmar

Temps fort marionnettes L’homme qui plantait des arbres

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 14:30:00

fin : 2026-10-09 15:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Un temps familial, ouvert aux petits et aux grands, le tout dans un esprit de convivialité et de fête !

Le festival Temps Fort Marionnettes de l’association Lézard revient dans les quartiers Ouest de la ville !

Au programme: des spectacles tous publics autour de la marionnette et de l’objet animé. Un temps familial, ouvert aux petits et aux grands, le tout dans un esprit de convivialité et de fête !

Billetterie uniquement sur lezard.org ou sur place avant les représentations.

Pour tout renseignement et pour assister aux représentations scolaires, merci d’écrire à contact@lezard.org .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

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English :

A family-friendly event, open to young and old alike, all in a spirit of fun and celebration!

L’événement Temps fort marionnettes L’homme qui plantait des arbres Colmar a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Colmar