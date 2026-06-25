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Temps parents / enfants Vacances en famille Airvault

mardi 28 juillet 2026 · Airvault

Temps parents / enfants Vacances en famille Airvault

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Ancienne RUE de l'ÉCU
Ville
79600 Airvault
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Airvault

Temps parents / enfants Vacances en famille

Ancienne RUE de l’ÉCU Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Le Centre Socio Culturel propose des temps de rencontre et de partage dédiés aux futurs parents et aux parents accompagnés de leurs jeunes enfants non scolarisés, au sein du Relais Petite Enfance les Temps Parents Enfants . Ces moments privilégiés permettent aux familles de participer à des activités adaptées, encadrées par deux professionnelles de l’enfance et de la famille, qui sont également disponibles pour répondre à vos questions et vous orienter vers des spécialistes si nécessaire. Rendez-vous le mardi 28 juillet, de 10 h à 11 h 30, au Clos de l’Abbaye, à Airvault. Animation gratuite. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 05 49 64 73 10 ou accueil.avt@csc79.org   .

Ancienne RUE de l’ÉCU Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10  accueil.avt@csc79.org

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English : Temps parents / enfants Vacances en famille

L’événement Temps parents / enfants Vacances en famille Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet

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