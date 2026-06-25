Temps parents / enfants Vacances en famille Airvault
mardi 28 juillet 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Temps parents / enfants Vacances en famille
Ancienne RUE de l’ÉCU Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Le Centre Socio Culturel propose des temps de rencontre et de partage dédiés aux futurs parents et aux parents accompagnés de leurs jeunes enfants non scolarisés, au sein du Relais Petite Enfance les Temps Parents Enfants . Ces moments privilégiés permettent aux familles de participer à des activités adaptées, encadrées par deux professionnelles de l’enfance et de la famille, qui sont également disponibles pour répondre à vos questions et vous orienter vers des spécialistes si nécessaire. Rendez-vous le mardi 28 juillet, de 10 h à 11 h 30, au Clos de l’Abbaye, à Airvault. Animation gratuite. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 05 49 64 73 10 ou accueil.avt@csc79.org .
Ancienne RUE de l’ÉCU Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 accueil.avt@csc79.org
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English : Temps parents / enfants Vacances en famille
L’événement Temps parents / enfants Vacances en famille Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet
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