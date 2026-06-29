TEN THOUSAND HOURS Soissons
TEN THOUSAND HOURS Soissons samedi 9 janvier 2027.
Soissons
TEN THOUSAND HOURS
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 20:00:00
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Huit acrobates d’élite étudient les compétences
acrobatiques comment faire pour les obtenir, pour les
perfectionner et comment elles peuvent transformer
nos vies. Face aux détails et aux nuances présents dans
ces acrobaties de haut vol, les spectateurs ressentent les
innombrables heures nécessaires pour les maîtriser.
Ten Thousand Hours est une invitation à regarder travailler
les acrobates et à célébrer le langage physique qui définit
le travail de la compagnie. Cela affirme que les interprètes
sont réellement humains et que cet émerveillement existe à
l’intérieur de ce que nous partageons tous, le corps humain.
Huit acrobates d’élite étudient les compétences
acrobatiques comment faire pour les obtenir, pour les
perfectionner et comment elles peuvent transformer
nos vies. Face aux détails et aux nuances présents dans
ces acrobaties de haut vol, les spectateurs ressentent les
innombrables heures nécessaires pour les maîtriser.
Ten Thousand Hours est une invitation à regarder travailler
les acrobates et à célébrer le langage physique qui définit
le travail de la compagnie. Cela affirme que les interprètes
sont réellement humains et que cet émerveillement existe à
l’intérieur de ce que nous partageons tous, le corps humain. .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
Eight elite acrobats explore acrobatic skills:
how to acquire them, how to
perfect them, and how they can transform
our lives. Faced with the details and nuances present in
these high-flying acrobatic feats, the audience senses the
countless hours required to master them.
*Ten Thousand Hours* is an invitation to watch
the acrobats at work and to celebrate the physical language that defines
the company’s work. It affirms that the performers
are truly human and that this sense of wonder exists
within what we all share: the human body.
L’événement TEN THOUSAND HOURS Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
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