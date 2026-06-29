TEN THOUSAND HOURS Soissons

Soissons

TEN THOUSAND HOURS

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Huit acrobates d’élite étudient les compétences

acrobatiques comment faire pour les obtenir, pour les

perfectionner et comment elles peuvent transformer

nos vies. Face aux détails et aux nuances présents dans

ces acrobaties de haut vol, les spectateurs ressentent les

innombrables heures nécessaires pour les maîtriser.

Ten Thousand Hours est une invitation à regarder travailler

les acrobates et à célébrer le langage physique qui définit

le travail de la compagnie. Cela affirme que les interprètes

sont réellement humains et que cet émerveillement existe à

l’intérieur de ce que nous partageons tous, le corps humain.

Huit acrobates d’élite étudient les compétences

acrobatiques comment faire pour les obtenir, pour les

perfectionner et comment elles peuvent transformer

nos vies. Face aux détails et aux nuances présents dans

ces acrobaties de haut vol, les spectateurs ressentent les

innombrables heures nécessaires pour les maîtriser.

Ten Thousand Hours est une invitation à regarder travailler

les acrobates et à célébrer le langage physique qui définit

le travail de la compagnie. Cela affirme que les interprètes

sont réellement humains et que cet émerveillement existe à

l’intérieur de ce que nous partageons tous, le corps humain. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Eight elite acrobats explore acrobatic skills:

how to acquire them, how to

perfect them, and how they can transform

our lives. Faced with the details and nuances present in

these high-flying acrobatic feats, the audience senses the

countless hours required to master them.

*Ten Thousand Hours* is an invitation to watch

the acrobats at work and to celebrate the physical language that defines

the company’s work. It affirms that the performers

are truly human and that this sense of wonder exists

within what we all share: the human body.

L’événement TEN THOUSAND HOURS Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois