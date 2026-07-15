Tendre feu Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Tendre feu

Du mercredi 7 au jeudi 8 octobre 2026 à partir de 19h.

Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 20h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 19:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-09

Une nouvelle constellation de récits sur la masculinité où se mêlent music-hall, cabaret et théâtre épuré.

Depuis l’enfance, la masculinité est la seule partition que l’on donne aux hommes. Ils la jouent sans jamais se demander d’où vient le scénario. Si certains s’y sentent confortés, d’autres ne s’y reconnaissent pas et s’y étouffent. Tendre Feu - boys don’t cry ouvre une autre voie.





Comme une invitation lancée à quiconque souhaiterait redessiner les contours de la masculinité, TENDRE FEU boys don’t cry propose une nouvelle constellation de récits, où se mêlent music-hall, cabaret et théâtre épuré afin d’offrir une alternative au présent.





A travers un rituel charnel, vif et fragile, sept jeunes acteur·ices s’emparent du plateau pour désensorceler le spectre des oppressions. Par le corps, les sens, le rire, iels racontent une histoire de réparation, où récits, danse et musique se côtoient. Le théâtre devient le lieu où les figures du pouvoir s’affrontent, se détournent, parfois se laissent habiter – comme autant de masques carnavalesques que l’on expose pour mieux les désarmer.





S’il est politique, le spectacle s’ancre dans un amour du jeu qui ne se veut ni militant ni exclusif. En assumant d’emprunter, par certains aspects, les codes du cabaret, le spectacle affirme un propos radical et contemporain, tout en s’inscrivant dans un imaginaire théâtral festif et accessible.







Mise en scène Romain David

Avec Auguste Bercker, Théo Bisinella, Envel-Oan Bodinier, Selma Goueygou Ganantchian, Valentin Martin, Ségolène Neyroud, Giulia Rzewski .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A new collection of stories about masculinity blends music hall, cabaret, and “pure” theater.

L’événement Tendre feu Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille