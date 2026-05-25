Tenir Fête Cours du 7e Art Paris

Pensée comme un dispositif immersif, la pièce déploie les musicien·nes dans la rue pour travailler la réverbération, le délai et les effets de floutage sonore. Elle s’appuie notamment sur des instruments originaux, les Utïs — cloches métalliques ou en bois — dont les résonances évoquent autant certaines écritures répétitives à la Steve Reich que le tintement simple d’un carillon. La forme reste profondément acoustique : les timbres naturels des vents, des percussions et des cordes s’y mêlent sans artifice, faisant dialoguer l’orchestre et les qualités sonores du lieu.

Une expérience d’écoute collective où la musique circule, se transforme et enveloppe.

Spectacle en extérieur.

avec : Antoine Berjeaut, Hector Léna-Schroll, trompettes, Utïs, Hélène Duret, Nicolas Naudet, clarinettes, Utïs, Nicolas Stephan, Camille Maussion, saxophones ténor, Utïs, Selma Namata Doyen, Maxime Rouayroux, batterie, percussion, Utïs, Théo Girard, contrebasse, Utïs, compositions ; et Le Grand Marcel, grand orchestre amateur dirigé par Théo Girard.

Tenir Fête réunit l’orchestre professionnel Pensées Rotatives et l’orchestre amateur Le Grand Marcel, soit une quarantaine d’artistes dirigé·es par Théo Girard.

Le samedi 20 juin 2026

de 18h30 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T18:30:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00

Cours du 7e Art Cours du 7e Aart 75019 Paris

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