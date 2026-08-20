Tennis de table : championnat de France Pro B, Complexe Micheline Ostermeyer, Lille

Informations pratiques

Tennis de table : championnat de France Pro B Dimanche 8 novembre, 16h00 Complexe Micheline Ostermeyer Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T16:00:00+01:00 – 2026-11-08T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T16:00:00+01:00 – 2026-11-08T19:00:00+01:00

Après un début de saison face à des équipes de haut niveau, le Lille Métropole Tennis de Table souhaite confirmer son statut de favori à la montée face à Proville. Ce deuxième rendez-vous à domicile sera l’occasion pour le public de retrouver l’équipe et de vivre une nouvelle rencontre avec des joueurs déterminés à rebondir après les trois premières journées.

Complexe Micheline Ostermeyer 19 boulevard d’Alsace Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

La 4e journée du championnat de Pro B marque une nouvelle étape de la saison, avec la réception de Proville et l’ambition, pour Lille Métropole Tennis de Table, de poursuivre sa dynamique.