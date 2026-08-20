Tennis de table : journée 2 Pro B, Complexe Micheline Ostermeyer, Lille

Informations pratiques

Tennis de table : journée 2 Pro B Mardi 29 septembre, 19h00 Complexe Micheline Ostermeyer Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:00:00+02:00

Après une première journée qui a lancé la saison, Lille Métropole Tennis de Table retrouve son public pour la 2e journée du championnat de Pro B avec la réception de Cergy-Pontoise, tout juste relégué de Pro A. Un premier choc de la saison à domicile entre deux formations aux ambitions élevées, qui s’annonce déjà important dans la course à la montée, objectif affiché par le club lillois.

Cette rencontre sera également l’occasion de découvrir les nouvelles recrues arrivées cet été, avec notamment Andrej Gaćina, 60e joueur mondial, et Rares Sipos, 170e mondial. Pour leurs débuts à domicile sous les couleurs lilloises, les deux joueurs auront à cœur de lancer cette nouvelle aventure devant leur public. Un rendez-vous important pour le groupe, mais aussi pour les supporters, avec l’ambition de créer dès cette première rencontre une véritable dynamique collective autour de l’équipe.

Complexe Micheline Ostermeyer 19 boulevard d’Alsace Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

La 2e journée du championnat de Pro B marque la poursuite de la saison, avec de nouvelles rencontres au programme et l’ambition, pour chaque équipe, de décrocher de précieux points.