Tennis de Table pour les 4-7 ans Skatepark La Manu Châtellerault
Tennis de Table pour les 4-7 ans Skatepark La Manu Châtellerault lundi 6 juillet 2026.
Châtellerault
Tennis de Table pour les 4-7 ans
Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-06 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-15 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-10
Gratuit.
Inscription obligatoire en cliquant [ICI](https://forms.gle/vN61PH73Fnssjv5c6) .
Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 59 astt.chatellerault@gmail.com
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English : Tennis de Table pour les 4-7 ans
L’événement Tennis de Table pour les 4-7 ans Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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