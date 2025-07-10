Tennis de Table pour les Féminines (8 ans et +) Skatepark La Manu Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.

Châtellerault

Tennis de Table pour les Féminines (8 ans et +)

Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-28 2026-08-03 2026-08-12

Gratuit.

Inscription obligatoire en cliquant [ICI](https://forms.gle/vN61PH73Fnssjv5c6) .

Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 59 astt.chatellerault@gmail.com

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English : Tennis de Table pour les Féminines (8 ans et +)

L’événement Tennis de Table pour les Féminines (8 ans et +) Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne