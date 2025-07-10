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Tennis de Table pour tous (8 ans et +) Skatepark La Manu Châtellerault

Tennis de Table pour tous (8 ans et +) Skatepark La Manu Châtellerault

Tennis de Table pour tous (8 ans et +) Skatepark La Manu Châtellerault vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Skatepark La Manu
Adresse
Place Clément Krebs
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Châtellerault

Tennis de Table pour tous (8 ans et +)

Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-27 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-14

Gratuit.
Inscription obligatoire en cliquant [ICI](https://forms.gle/vN61PH73Fnssjv5c6)   .

Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 59  astt.chatellerault@gmail.com

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English : Tennis de Table pour tous (8 ans et +)

L’événement Tennis de Table pour tous (8 ans et +) Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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