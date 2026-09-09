UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Tentations Art déco, Galerie des Beaux Arts, Bordeaux

vendredi 25 septembre 2026 · Galerie des Beaux Arts · Bordeaux

Tentations Art déco, Galerie des Beaux Arts, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Galerie des Beaux Arts
Adresse
Pl. du Colonel Raynal, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Tentations Art déco 25 septembre – 14 novembre Galerie des Beaux Arts Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T15:30:00+02:00
Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T15:30:00+01:00

Visite animée dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco (Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, du 26 juin au 29 novembre 2026).

Plongez dans l’élégance et l’audace de l’Art déco, un style qui a profondément marqué le paysage urbain de l’entre-deux-guerres. Cette période d’innovations traduit les grandes aspirations de son époque : quête de bien-être, essor du sport et des loisirs, modernité des matériaux. Au fil de la visite, laissez-vous séduire par la diversité de ses expressions : habitations raffinées, écoles fonctionnelles, monuments emblématiques… La pierre et le béton s’habillent de décors stylisés, les lignes se font géométriques, et l’architecture devient un véritable terrain d’expérimentation artistique. Serez-vous prêt à céder au charme irrésistible de l’Art déco ? 

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/420

Galerie des Beaux Arts Pl. du Colonel Raynal, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/420 »}]
Voir la ville autrement visite patrimoine

Tentation art déco © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)