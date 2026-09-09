Tentations Art déco, Galerie des Beaux Arts, Bordeaux

Informations pratiques

Tentations Art déco 25 septembre – 14 novembre Galerie des Beaux Arts Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T15:30:00+02:00

Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T15:30:00+01:00

Visite animée dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco (Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, du 26 juin au 29 novembre 2026).

Plongez dans l’élégance et l’audace de l’Art déco, un style qui a profondément marqué le paysage urbain de l’entre-deux-guerres. Cette période d’innovations traduit les grandes aspirations de son époque : quête de bien-être, essor du sport et des loisirs, modernité des matériaux. Au fil de la visite, laissez-vous séduire par la diversité de ses expressions : habitations raffinées, écoles fonctionnelles, monuments emblématiques… La pierre et le béton s’habillent de décors stylisés, les lignes se font géométriques, et l’architecture devient un véritable terrain d’expérimentation artistique. Serez-vous prêt à céder au charme irrésistible de l’Art déco ?

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/420

Galerie des Beaux Arts Pl. du Colonel Raynal, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/420 »}]

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Tentation art déco © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux