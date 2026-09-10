TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1 LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11.9 – 11.9 – EUR

11.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 19:00:00

fin : 2027-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-09-30 2027-01-27 2027-05-19 2027-05-21 2027-05-23

Gaspard Chauvelot, fidèle au poste, revient pour notre Saison 2026-2027 afin de nous tenir informés de la rocambolesque actualité de notre chère planète, à sa façon.

Comment écrit-on un personnage ? Comment les scénaristes ont-ils et ont-elles eu l’idée de Donald Trump, de Marine Le Pen ? Comment les équipes décor et effets spéciaux ont-elles conçu le détroit d’Ormuz ? Comment travaille l’actrice qui interprète Mathilde Panot ? Quelle est la signification poétique de Giorgia Meloni, Raphaël Glucksman, Patrick Sébastien ? Le retour du fascisme a-t-il une fonction dramaturgique ? Comment va mon chat ? Ça va faire huit ans que nous nous posons ces questions ensemble. Vous, je ne sais pas, mais moi, je ne m’en lasse pas. 11.9 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

Gaspard Chauvelot, ever reliable, returns for our 2026–2027 season to keep us informed—in his own unique way—about the incredible events unfolding on our beloved planet.

L’événement TENTATIVE D’ÉPUISEMENT #1 Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE