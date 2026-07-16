Tentatives par un ciel couvert, Le BAL, Paris

Informations pratiques

Tentatives par un ciel couvert Jeudi 3 juin 2027, 19h00 Le BAL Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-03T19:00:00+02:00 – 2027-06-03T21:00:00+02:00

Fin : 2027-06-03T19:00:00+02:00 – 2027-06-03T21:00:00+02:00

Workshop et performance

Une proposition et conception d’Aurelie Haberey, artiste chercheuse, enseignante au département photographie de l’Université Paris 8. En collaboration avec Rose Durr chercheuse en anthropologie et Killian Abautret, artiste écrivain. Avec la participation d’étudiant.es. M1 et M2 du département photographie de Paris 8.

Ce projet prend comme point de départ les recherches de Nicéphore Niépce portant sur la fixité de l’image et plus particulièrement sous l’angle de la correspondance qu’il entretenait avec son frère Claude Niépce.

Tentatives par un ciel couvert est un titre qui reprend le fragment d’une phrase extraite d’une des lettres. Il évoque une action, des gestes, un imaginaire atmosphérique, une contrainte technique, une dimension climatique. Cet ensemble de documents d’archives, vaste espace dense et confus, abondant et lacunaire retrace et révèle l’échange entre deux frères mêlant l’expérience de la recherche avec le langage émotionnel. L’héliographie qui est à la fois un procédé et une photographie sur une plaque d’étain devient pour nous un support déclencheur de contacts où le processus de création se fabrique dans la relation.

Le workshop propose de faire apparaitre un paysage à la forme relationnelle. Jouant sur le mode de la correspondance, les expérimentations et les essais des étudiant.es en photographie prolongent les gestes de Nicéphore Niépce en développant à leur tour l’expérimentation. Ici le processus de création se poursuit dans la relation, par contact. Ce workshop propose ainsi de performer la recherche en interaction avec les lettres de Nicéphore Niépce et Claude Niépce. Nous utiliserons ces documents de façon libre.

Ce workshop animé par Aurélie Haberey s’inscrit dans sa recherche artistique processuelle et collaborative où l’image se veut expérimentale et en lien avec les formes scéniques. Cette proposition se nourrit des matériaux de sa recherche en cours intitulée Faire monter les images ; la création d’un paysage sous forme relationnel autour de la fragilité et la non fixité de l’image photographique.

Lors de ce temps de travail en collaboration avec Rose Durr et Killian Abautret, nous mettrons en place un travail d’écriture, de la voix et du corps en pratiquant la performance qui sera à la fois un outil méthodologique et une forme plastique qui permettra de rendre visible leur recherche.

Ce workshop interroge, le geste entre recherche et création, la performance comme pratique de recherche et forme artistique mais aussi le document texte et le document vivant. Il questionne également la perméabilité de la recherche, sa part poétique, empirique, ses inspirations mais aussi ses aspects pragmatiques.

La collaboration avec LE BAL prendra plusieurs formes. Tout d’abord en tant que regard extérieur lors des sessions de travail pour nourrir la réflexion de recherche mais aussi en tant que lieu accueillant la performance créée dans le cadre du workshop. Pour cet événement, les étudiant.es seront invité.es à performer leur processus de recherche à partir d’une chorégraphie de gestes expérimentés lors du workshop.

Aurélie Haberey

Le BAL 6 Impasse de la Défense, 75018 Paris, France Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Paris Île-de-France 0144707550 http://www.le-bal.fr Le BAL est un lieu indépendant d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, dédié à l’image contemporaine sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Créé en 2010 par Raymond Depardon et Diane Dufour grâce au soutien de la ville de Paris, Le BAL est une association à but non lucratif. Métro Place de Clichy, lignes 2 et 13. Bus 54, 74, 81, arrêt Ganneron.

Workshop et performance

© Aurélie Haberey