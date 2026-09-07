Tenues Dérobées, Espace Le Goffic, Pacé

Informations pratiques

Tenues Dérobées 3 – 15 novembre Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T10:00:00+01:00 – 2026-11-03T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00

« Les Dérobées » sont un c(h)oeur de femmes, artistes du vivant.

Nous créons des tenues témoignages, des costumes célébrations, des robes consolations, des coiffes mémoires…

Elles sont des dédicaces à l’histoire des femmes, de leurs blessures à leur souveraineté.

Un voyage créé à plusieurs mains en résonance avec nos lignées.

C’est par l’élan du cœur et le choix de l’esprit, vivre le féminin pour chacune de nous et pour l’humain.

Cette décision de faire ensemble est aussi l’engagement de donner à voir, à penser.

Collectif Les dérobées / Collectif de 10 créatrices

Ana-Soaz Bervet

Corinne Bienvenu

Geneviève Blaise

Rose Boutier-Rivat

Claire Bruniaux

Muriel Combes

Catherine Frotté

Claire Gablin

Marie Odile Langlère

Anne-Marie Pérénès

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne

Exposition du collectif les Dérobées Exposition Collectif

Les Dérobées