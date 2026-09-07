Tenues Dérobées, Espace Le Goffic, Pacé
mardi 3 novembre 2026 · Espace Le Goffic · Pacé
Informations pratiques
Tenues Dérobées 3 – 15 novembre Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T10:00:00+01:00 – 2026-11-03T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00
« Les Dérobées » sont un c(h)oeur de femmes, artistes du vivant.
Nous créons des tenues témoignages, des costumes célébrations, des robes consolations, des coiffes mémoires…
Elles sont des dédicaces à l’histoire des femmes, de leurs blessures à leur souveraineté.
Un voyage créé à plusieurs mains en résonance avec nos lignées.
C’est par l’élan du cœur et le choix de l’esprit, vivre le féminin pour chacune de nous et pour l’humain.
Cette décision de faire ensemble est aussi l’engagement de donner à voir, à penser.
Collectif Les dérobées / Collectif de 10 créatrices
Ana-Soaz Bervet
Corinne Bienvenu
Geneviève Blaise
Rose Boutier-Rivat
Claire Bruniaux
Muriel Combes
Catherine Frotté
Claire Gablin
Marie Odile Langlère
Anne-Marie Pérénès
Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne
Exposition du collectif les Dérobées Exposition Collectif
Les Dérobées
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