Terrain d’aventures avec la Cie Delá Praká, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Terrain d’aventures avec la Cie Delá Praká Dimanche 10 mai, 15h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard
Gratuit entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Découvrez l’univers de la Cie Delà Prakà pour un Terrain d’Aventures dédié aux danses, à la musique et au cirque. Diversité et reconnaissance en sont les maîtres mots. En mai, bouge ce qu’il te plaît !
Lieu à venir…
La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr
Avec la complicité d’une équipe en résidence, des expériences à tester autour des arts du mouvement et un coin buvette pour se poser. Dès 10 ans. Terrain d’aventures Dès 10 ans