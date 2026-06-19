Terrasse économique L’économie sert-elle encore à comprendre le monde ? L’Archevêché Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Terrasse économique L’économie sert-elle encore à comprendre le monde ?

Jeudi 2 juillet 2026 de 9h à 10h30. L’Archevêché 36 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:00:00

fin : 2026-07-02 10:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Installé en terrasse, dans un cadre convivial et accessible, cet atelier participatif prend la forme d’un jeu de rôle grandeur nature. Les participants incarnent les membres d’un comité d’attribution de prêts à l’innovation.

Souvent perçue comme abstraite, technique ou éloignée du quotidien, l’économie semble avoir perdu sa capacité à servir de repère pour les citoyens. Pourtant, elle structure profondément nos vies pouvoir d’achat, emploi, retraites, transitions environnementales. À partir du numéro de juillet 2025 de la revue Mermoz et de l’étude Les Français & l’économie menée par Bona Fidé pour le Cercle des économistes, cette rencontre propose de questionner notre rapport collectif à l’économie pourquoi est-elle devenue difficile à comprendre ? et en quoi sa réappropriation est-elle essentielle pour éclairer le débat démocratique ?



Intervenants

● Nathalie Chusseau, Membre, Le Cercle des économistes

● Mathieu Prédal, Président, Delta Festival

● Alban Schneyder, Rédacteur en chef, Revue Mermoz

● Robert Zarader, Président, Bona fidé

● Modérateur Laurent MAURIAC, Brief.Me .

L’Archevêché 36 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set on a terrace in a welcoming and accessible setting, this participatory workshop takes the form of a life-size role-playing game. Participants take on the roles of members of a committee that awards innovation loans.

L’événement Terrasse économique L’économie sert-elle encore à comprendre le monde ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence