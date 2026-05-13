Terrasses de l’été à Laon ! Laon
Terrasses de l’été à Laon ! Laon samedi 4 juillet 2026.
Laon
Terrasses de l’été à Laon !
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Chaque samedi soir de l’été, les rues de la ville haute sortent leurs terrasses !
Afin de faire flotter un parfum de vacances dans la cité médiévale, la rue Saint-Jean et la place Saint-Julien se transforment en voies piétonnes chaque samedi et proposent animations et concerts !
Un événement organisé par la Ville de Laon en partenariat avec les Jazz’Titudes…
Retrouvez le programme de ce samedi dans le lien web ci-contre ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 30 30
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English :
Every Saturday evening in summer, the streets of the upper town bring out their terraces!
L’événement Terrasses de l’été à Laon ! Laon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Laon
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