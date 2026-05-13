Laon

Terrasses de l’été à Laon !

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Chaque samedi soir de l’été, les rues de la ville haute sortent leurs terrasses !

Afin de faire flotter un parfum de vacances dans la cité médiévale, la rue Saint-Jean et la place Saint-Julien se transforment en voies piétonnes chaque samedi et proposent animations et concerts !

Un événement organisé par la Ville de Laon en partenariat avec les Jazz’Titudes…

Retrouvez le programme de ce samedi dans le lien web ci-contre ! .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 30 30

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English :

Every Saturday evening in summer, the streets of the upper town bring out their terraces!

L’événement Terrasses de l’été à Laon ! Laon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Laon