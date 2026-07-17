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Terrasses en fête Le Central 1882 Rodez

samedi 26 septembre 2026 · Rodez

Terrasses en fête Le Central 1882 Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
26 Place Eugène Raynaldy
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rodez

Terrasses en fête Le Central 1882

26 Place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme.
Avec le groupe Duo à deux .   .

26 Place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 24 82 

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English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête Le Central 1882 Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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