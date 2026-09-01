Terre de Rose Distillerie Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Terre de Rose Distillerie

Doué-la-Fontaine 94 bis rue de Cholet Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Sur un hectare vous découvrirez la roseraie de variétés parfumées, l’espace troglodytique et sa distillerie, ainsi que l’écomusée et sa ferme d’autrefois en visite libre.

Explication du savoir faire de la distillation de la rose le samedi et le dimanche à 11h, 15h, 16h et 17h (15-20 min).

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Dernière entrée à 17h. .

Doué-la-Fontaine 94 bis rue de Cholet Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 98 79 contact@histoirederose.com

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English :

Over an area of one hectare, you?ll discover the rose garden with its perfumed varieties, the troglodytic space and its distillery, as well as the ecomuseum and its farm of yesteryear, which is open to the public.

L’événement Terre de Rose Distillerie Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME